Sounas: "Spogliatoio unito, dobbiamo solo rialzarci"

Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo fatto un buon primo tempo con gestione del ritmo e del gioco nella loro metà campo. Abbiamo avuto qualche chance, ma dovevamo essere più cattivi. Abbiamo rischiatoin un’occasione. Poi nella ripresa abbiamo trovato il gol, ma ci siamo abbassati troppo. Dovevamo gestire tutto in modo diverso elavorare su questo aspetto. Per quanto siamo forti non possiamo difenderci per trenta minuti”. E’ questa l’analisi di Dimitrios, dopo il pareggio arrivato contro il Giugliano.“Loè sano. Ci sono tanti ragazzi esperti che sanno gestire queste situazioni. Quando non si vince la delusione regna – dice il centrocampista greco – Gestiremo bene questa situazione perché il campionato è ancora lungo., non possiamo piangerci addosso.