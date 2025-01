Ilgiorno.it - Solidarietà senza confini . Aiuti francesi all’Auser . Due studenti dicono "oui"

Corentin e Ugo, dalla Francia a Lecco apposta per unirsi ai volontari dell’Auser provinciale. Corentin Vlaminck e Ugo Bachet sono dued’oltralpe appena maggiorenni. Frequentano un corso post maturità di Supporto all’azione manageriale al campus universitario del gruppo Tezenas du Montcel a Saint Etienne, in Francia appunto, un istituto cattolico. Corentin e Ugo hanno già le valigie pronte e i biglietti prenotati per approdare a Lecco per un’esperienza di tirocinio e contemporaneamente di volontariato. Corentin arriverà dopodomani, martedì, Ugo, più avanti, a maggio. Durante i loro percorso di studio devono svolgere almeno 14 settimane di stage in Francia e all’estero per convalidare il loro diploma, e, insieme ai loro docenti hanno appunto scelto i volontari dell’Auser lecchese. "Perché e come siano arrivati a noi non lo so, sono rimasto molto sorpreso anche io quando mi hanno contattato", racconta il presidente Claudio Dossi.