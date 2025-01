Ilfattoquotidiano.it - Roberto Vecchioni: “Con mia moglie non avevamo mai pensato al suicidio di nostro figlio. Bevevo, soffriva nel vedere suo papà distruggersi. Anche io ho le mie colpe”

Uno dei cantautori più importante della musica,, si è raccontato in una lunga intervista a Il Corriere della Sera e ha parlato della sua carriera, delle sue amicizie, madi un evento dolorissimo, la morte delArrigo. “Un ragazzo che non apparteneva a questo mondo: – ha affermato – per discrezione, generosita?, senso dell’umorismo. Era fantastico con i bambini. Vale per lui quello che ho scritto in una canzone per Van Gogh: ‘Questo mondo non si meritava un uomo bello come te‘. Arrigo era un grande scrittore, ha composto poesie straordinarie. Ed era un grande interista”.ha ammesso di sentire ancor ildentro di se?: “E? vero. Durante il giorno mi faccio forza,per mia. Inoltre lavoro moltissimo ma qualche notte, quando Daria dorme mi ritrovo a piangere, lei non si da? pace e cosi? e? da oltre un anno.