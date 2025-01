Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: super rimonta di Liensberger, male Peterlini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA13.32 Partita A J Hurt (-0.64). L’americana ha chiuso la prima manche in undicesima posizione.13.32 Quarta! Colturi chiude a 38 centesimi da, che nell’ultimo settore ha rifilato mezzo secondo alla rappresentante albanese.13.31 Partita Lara Colturi (-0.60).13.31stava sciando molto bene ed era in lotta per rimanere vicina a. L’azzurra ha gettato la gara nelle ultime porte senza fare nemmeno errori grossolani.13.30 Quattordicesima posizione per, che perde 9 decimi nell’ultimo settore dove frena troppo.13.29 Dopo metà garaha un vantaggio di 38 centesimi. L’azzurra è uscita bene dalla doppia portando buona velocità.13.29 È il momento di Martina(-0.40), unica azzurra in gara in questa seconda manche.