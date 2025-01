Thesocialpost.it - Le mani di Martina, le prime immagini della giovane accoltellata a Oslo dall’ex. Come sta

Voce,fiorentina di 21 anni, è ricoverata in un ospedale di, dove si trova dal 22 dicembre, giorno in cui è stata brutalmente aggreditafidanzato con 30 coltellate. Un gesto che aveva tutta l’intenzione di ucciderla, ma dal qualeè uscita miracolosamente viva grazie all’intervento tempestivo dei colleghi, tra cui il suo attuale compagno.Un’aggressione premeditatasi era trasferita nella capitale norvegese nel 2022 per studiare e lavorare. Aaveva iniziato una relazione con Mohit Kumar Verna, 24 anni, norvegese di origini indiane, conosciuto online su una piattaforma di gaming. La loro storia si era conclusa nell’estate del 2024, ma Mohit non aveva accettato la fine del rapporto, perseguitandola con continui messaggi. Nonostante ciò, i due non si erano più incontrati fino al drammatico giorno poco prima di Natale.