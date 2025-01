Ilrestodelcarlino.it - Incendio in officina, il titolare 48enne rimane ustionato

Una mattinata concitata quella di ieri in unadi Fusignano a causa di un. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che i vigili del Fuoco. Per fortuna le fiamme, che si sono propagate nell’ufficio del, sono state rapidamente domate. L’uomo - un- è rimastoed è stato di conseguenza accompagnato in ospedale a Ravenna. Le sue ustioni si sono rivelate essere di primo grado, cioè non gravi: in caso contrario, sarebbe stato trasferito al centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. In ogni caso a scopo precauzionale è stato trattenuto nel reparto di osservazione breve intensiva (Obi). E domani verrà affidato al centro iperbarico per scongiurare ogni eventuale effetto legato a fumi inalati. Secondo quanto finora emerso, le fiamme - che si sono propagate attorno alle 9 - hanno avuto una causa accidentale.