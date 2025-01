Ilfattoquotidiano.it - Il Mondiale per club e la megalomania di Infantino: tutti gli inganni e gli errori del torneo che segnerà il 2025 calcistico

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“È un errore clamoroso. La Fifa dovrebbe occuparsi delle nazionali, non delle squadre di”. Parole pronunciate da Sepp Blatter in un’intervista al quotidiano svizzero 24 heures. Difficile dargli torto, nonostante del peggior presidente della storia della Fifa, nonché responsabile del sorteggiopiù taroccato di sempre, nessuno avrebbe voglia di ascoltare lezioni. Ma l’attuale numero 1 del calcio, Gianni, sta riuscendo nell’impresa apparentemente impossibile di farlo rimpiangere. E per chi avesse ancora qualche dubbio è sufficiente leggere le cronache sull’assegnazione farsa del2034.Ma una sola coppa del mondo – l’unicoFifa a generare un notevole gettito di entrate nelle casse della Federazione – non poteva bastargli, nemmeno ingigantito e deformato a 48 squadre partecipanti.