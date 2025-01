Tvzap.it - “Grande Fratello”, si scopre la verità su Jessica: perché ha litigato con Helena

Leggi su Tvzap.it

News Tv.”. Nelle ultime ore, nella casa più spiata d’Italia c’è stata una lite molto accesa tra le due concorrenti del reality show di Canale 5. Solo adesso però sila: dietro alla lite, infatti, ci sarebbe un motivo ben preciso. (Continua.)Leggi anche:Prestes, il suo ex fidanzato è un ex concorrente del “GF VIP” molto discusso: di chi si trattaLeggi anche: “”, scatta il primo bacio: pubblico incredulo“”, lite accesa traGli equilibri ormai sono saltati nella casa del ““. Ieri c’è stata una lite molto accesa nella casa traMorlacchi ePrestes. Le due concorrenti stavano quasi per arrivare alle mani. In ogni caso, i toni si sono accesi e probabilmente saranno presi provvedimenti nella prossima puntata del reality show di Canale 5.