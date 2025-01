Bergamonews.it - Flowings Colors, il rinnovamento della natura attraverso la luce

La scultura luminosaè composta da una serie di elementi accostati l’uno all’altro e disposti in una forma circolare. Il gruppo di luci inizia ad illuminarsi con un colore uniforme. Un solo elemento è bianco e “ruota” lungo il cerchio lasciando dietro di sé un nuovo colore che, poco a poco, sostituendosi al precedente, riempie l’intero cerchio. Una volta ultimato il giro, la trasformazione dell’opera prosegue dando all’intero complesso di luci un nuovo colore e così via, lentamente ma a ciclo continuo. I colori stessi si proiettano e si amplificano sugli alberi circostanti suggerendo simbolicamente iluna quinta luminosa pronta a lasciare senza fiato gli spettatori. L’installazione è in evoluzione dinamica e questo accentua l’idea di metamorfosi.