Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-01-2025 ore 08:30

Luceverdeben trovati all’ascolto si mantiene regolare la circolazione lungo la rete viaria della capitale per interventi alle alberature in via del Foro Italico sulla tangenziale fino alle ore 6 Chi è chiuso al transito veicolare il tratto compreso tra viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV in direzione Stadio Olimpico possibili disagi per un incidente in via dei Monti Tiburtini all’altezza della circonvallazione Nomentana altro incidente con possibili rallentamenti sul Lungotevere Marzio all’altezza di Ponte Cavour per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità