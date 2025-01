Ilfattoquotidiano.it - Soldi, borse e vacanze: generale ha dilapidato 300mila euro per 8 spogliarelliste. Ora sono tutte indagate

, gioielli, mobili,, cure dall’estetista. Forse persino un aiuto per comprare casa. Ottodalla Procura di Roma per circonvenzione di incapace: la vittima dei loro raggiri, per un valore di circa, è ilMario Buscemi, consigliere militare di Palazzo Chigi negli anni Novanta, morto a 88 anni a luglio. Le, scrive il Corriere della Sera, lavoravanoper strip club nel centro di Roma e gli scambi nel mirino della magistratura partono dal 2016: ilera infatti caduto in depressione, e gli investigatori dovranno capire se fosse o meno lucido quando decideva di elargire doni e regali così corposi.La prassi dei messaggi prevedeva due step: il primo era l’adulazione, il secondo le richieste da migliaia di. “Sei il mio eroe”, “Voglio solo amore da te”, “Voglio essere la donna che ti ha catturato il cuore”, gli scrivevano.