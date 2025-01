Sport.quotidiano.net - Serie C, il ritorno in biancorosso del centrocampista. Carpi, Casarini: "Ho l’entusiasmo di un ventenne»

È stato un percorso lungo quello che ha riportato a casa Federico. Ilclasse ’89, che ha firmato per un anno e mezzo col, si appresta domani col Milan Futuro a vestire per la prima volta la maglia biancorossa (da avversario è stato 5 volte al ’Cabassi’ dove non ha mai vinto.), solo sfiorata nel 2014, dopo gli inizi alla Kennedy a poche centinaia di metri dalla sua casa in zona Bollitora e il ’decollo’ a 11 dal Bologna di un percorso con oltre 450 gare fra i ’pro’ di cui 300 circa fra A e B. "Un onore averlo qui con noi – le parole del dg Enrico Bonzanini durante la presentazione presso lo sponsor Auto Grifone – e se è andata in porto un’operazione che rasentava la follia è merito della volontà del presidente Lazzaretti e di quella di Federico che ha fatto un sacrificio importante per fare parte della storia del