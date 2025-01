Anteprima24.it - Proiettili al cimitero di Portici, il prefetto convoca Comitato

Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Napoli, Michele di Bari, in merito all’episodio che si è verificato adove sono stati rinvenuti alcuni bossoli di colpi di arma da fuoco nell’area cimiteriale, fermi restando gli accertamenti di competenza della magistratura, ha disposto l’immediata intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio in tutta l’area interessata da parte delle forze di polizia. L’argomento costituirà oggetto del prossimoprovinciale per l’ordine della sicurezza pubblica fissato per il 7 gennaio prossimo.L'articoloaldi, ilproviene da Anteprima24.it.