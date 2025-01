Ilfattoquotidiano.it - Pino Daniele è morto dieci anni fa, ma la sua mancanza si sente. L’artista che faceva sognare a ritmo di blues: ecco tutte le iniziative per celebrarlo

All’improvviso come un soffio di vento esattamentefa si spegneva uno dei cantautori più talentuosi ed importanti della scena della musica italiana:. Un artista unico e non replicabile che con la sua animae soul è riuscito a segnare uno stile e una impronta che non ha eguali e non ha eredi. Una scomparsa prematura che ha segnato molti degli artisti con cui ha collaborato neglida Giorgia a James Senese fino a Tullio De Piscopo. I suoi capolavori da “Napule è” a “Yes I Know My Way” fino a “Quanno chiove”, rimangono indelebili nella memoria di chi lo ha amato e di chi continuerà ad amarlo. Un uomo ironico e generoso, amato da tutti gli artisti della scena.Così a 10dalla scomparsa e a 70dalla nascita, prendono il via numeroselegate a