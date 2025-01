.com - Pensioni anticipate 2025-26, Quota 41 per tutti? Impossibile realizzarla per 3 motivi

La41 continua ad essere una misura richiesta da differenti lavoratori, i quarantunisti, che purtroppo nell’appena approvata Legge di Bilanciosono rimasti ‘a bocca asciutta’ , infatti, nonostante alcune promesse fatte in passato, la ‘41 persenza se e ma’ non ha potuto vedere realizzazione e difficilmente potrà vedersi realizzata in futuro, le ragioni, almeno tre, le spiega molto bene il nostro esperto previdenziale, il Dott. Perfetto, rispondendo, con la solita dovizia di particolari, al Signor Andrea che ha rivolto direttamente a lui una domanda specifica sulle possibilità relative alla41. Di seguito, domanda e risposta.Riforma-2026,41 misto: quali speranze di approvazione?Così il Signor Andrea: “Vorrei chiedere al Dottor Perfetto, se secondo lui41 X, col sistema misto, prima della fine della legislatura, si farà, come ancora oggi promette la Lega,oppure no.