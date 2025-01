Lapresse.it - Omicidio Bergamo, chi era Mamadi Tunkara

Leggi su Lapresse.it

Si chiamavail 37enne originario del Gambia accoltellato e ucciso il 3 gennaio 2025 in centro afaceva l’addetto alla sicurezza in un supermercato del centro città.Secondo alcuni testimoni e amici,era “una persona perbene”, “un uomo buono”. Si allenava in palestra insieme ad alcuni connazionali, che sono sotto shock per quanto accaduto. Sui suoi social tante fotografie con le treccine, per questo, secondo alcuni quotidiani locali, era chiamato anche ‘Lookman’.