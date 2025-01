Biccy.it - Nicki Minaj denunciata da un ex dipendente: “Mi ha aggredito”

ha iniziato l’anno nel migliore dei modi: con una denuncia! Un’ex assistente della nota rapper americana l’ha querelata per aggressione e percosse ed ha anche chiesto una bella cifra per i danni. Brandon Garrett sostiene che i fatti sarebbero accaduti ad aprile durante una data dell’ultimo tour della star.A dare la notizia in esclusiva è stato il portale TMZ: “Garrett sostiene chelo ha mandato a fare una commissione dopo il suo concerto dell’aprile 2024 a Detroit. L’uomo con una prescrizione medica doveva ritirare delle cose per la cantante. Brandon però (che si occupa di molte cose tra cui l’allestimento di camerini, jet privato, camere d’albergo) è stato chiamato ad eseguire altri compiti ed ha delegato un altro. L’ex assistente è poi stato convocato nel camerino della rapper, che è andata su tutte le furie quando ha saputo che Garrett aveva mandato qualcun altro ad eseguire il compito.