Milan, arriva Rashford? Ibra voleva Mourinho. Musah sorprende. Leao …

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Il possibile arrivo di Marcusale il retroscena su José. Ma anche le parole di Yunuse le condizioni di Rafael, oltre al nome a sorpresa in difesa. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianeta.it' oppure scorrendo le prossime schede. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA Emerson Royal, terzino destro del, in questa prima parte di stagione non ha reso come forse ci si aspettava e potrebbe essere sostituito in questa sessione di calciomercato invernale, magari con un altro ex Barcellona. Il brasiliano, infatti, ha faticato parecchio nei primi mesi. Non inganni il fatto che sia stato spesso schierato, dal momento in cui il mancato impiego di Davide Calabria affonda le sue radici nei problemi fisici del capitano e anche nella situazione contrattuale non proprio rosea.