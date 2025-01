Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: inizia la gara, attesa per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA9.27 La prima a partire sarà la norvegese Thea Louise Stjernesund.9.26 Attenzione alla croata Zrinka Ljutic: se inizierà a fare podio con costanza anche in, allora diventerà pericolosa per la classifica generale.9.24 Cosa aspettarsi da Sofia Goggia? La bergamasca, al rientro indopo quasi un anno, ha dichiarato di non avere aspettative particolari. L’obiettivo sarà la qualificazione per la seconda manche, ma sotto sotto siamo convinti che speri in un piazzamento in top15.9.23 Sofia Goggia ottenne un terzo posto anel lontano 2018.9.22 La Podkoren piace molto a Marta Bassino, che nel 2021, ormai quattro anni fa, conquistò due vittorie in due giorni.9.21 La neve è ghiacciata nella parte alta, un po’ meno in basso.