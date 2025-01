Ilgiorno.it - L’agenda dei giudici. Stipendi e pignoramenti. Boom di carte bollate

Aumentano le cause previdenziali e di lavoro, soprattutto a causa di controversie nel settore della scuola per la cosiddetta Carta del docente e le esecuzioni per i beni mobili, mentre sono in lieve calo quelle per gli immobili e le separazioni tra coniugi. Fanno sempre da cartina di tornasole alla perdurante difficile situazione economica i dati sull’attività del Tribunale di Monza che emergono dalla relazione sull’ultimo anno giudiziario. Per la sezione Lavoro si è registrato un aumento delle nuove iscrizioni dell’11,5%, con l’apertura di 2.904 procedimenti (di cui 2.578 di contenzioso ordinario in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociali) a fronte dei 2.619 procedimenti della precedente annualità (di cui 2.268 di contenzioso ordinario). "L’incremento si è registrato in particolare nelle controversie di pubblico impiego, a causa del massivo contenzioso scolastico relativo alla cosiddetta Carta del docente", spiega la presidente del Tribunale di Monza nella sua relazione.