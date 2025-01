Ilgiorno.it - La “trappola” di un papà: “Va bene, ti do 300 euro per il cellulare di mia figlia”. Ma all’appuntamento c’è anche la polizia

Milano, 4 gennaio 2025 – Ha rubato il telefonoa una ragazza di 23 anni e ha poi chiamato il padre chiedendo 300per la restituzione dello smartphone. A questo punto è scattata la “contro-”. L’uomo ha fatto finta di accettare: “Va, ti darò quello che hai chiesto”. E si è quindi recatoin via Traiano, nella periferia della città. Ad attendere la ladra, una peruviana di 58 anni, non c’era però solo il padre della donna derubata magli agenti del Commissariato Sempione che l'hanno arrestata per tentata estorsione.