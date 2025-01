Movieplayer.it - Golden Globe 2025, le previsioni: Emilia Pérez sfida escort, streghe e Cardinali

I nostri pronostici suinelle categorie per il cinema:farà i conti con l'agguerrita concorrenza di Anora e Wicked, tra i film drammatici duello fra Conclave e The Brutalist. Dopo i festival, l'uscita nelle sale e il primo round di premi della critica, domenica 5 gennaio l'awards season americana arriverà a un importantissimo giro di boa: l'assegnazione dei, i trofei che da ottantadue edizioni si propongono come i riconoscimenti cinematografici più prestigiosi degli Stati Uniti dopo gli Oscar (e che spesso non mancano di influenzare la competizione per gli Academy Award). Se un anno fa assistevamo all'annunciato trionfo di Oppenheimer e di Povere creature!, la competizione relativa ai titoli del 2024 appare ben più serrata e combattuta, con ampi margini d'incertezza soprattutto nelle categorie di maggior peso.