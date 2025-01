Isaechia.it - Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo l’uscita dall’ospedale del papà Gustavo: “Quello che mi hai detto quando non si sapeva se ne saresti uscito”

È stato dimesso ieri pomeriggioil grave incendio che gli ha provocato gravi ustioni sul viso e su parti del corpo.Ildi, Cecilia e Jeremias, che il pubblico di Canale 5 ha conosciuto per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi insieme al figlio, era ricoverato al Niguarda di Milano da inizio dicembrel’incidente che lo aveva colpito. L’uomo si trovava in un capannone affittato come deposito a Gallaratea un certo punto è divampato un forte incendio. Nel rogo, scoppiato – stando agli inquirenti – per cause accidentali,ha riportato ustioni di secondo grado.le storie Instagram dell’ex Vippona, che oltre a documentare le dimissioni delha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state vicine, nelle scorse ore ha rotto ilsui social anche