Thesocialpost.it - Vera Schenone, ex sciatrice olimpica, suona al vicino e gli spara: è gravissimo

Leggi su Thesocialpost.it

L’ex, di 84 anni, ha ferito gravemente undi casa, Stefano Milanese, colpendolo all’addome. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 nella zona collinare di Moncalieri, in strada Cantamerla 7, e sembra essere il risultato di una lite legata a problemi tra vicini.L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Molinette di Torino, e attualmente i carabinieri stanno indagando sull’accaduto.La donna, nata nel 1940, ha utilizzato la pistola del marito, legalmente detenuta, perre quattro colpi al. Milanese, 53 anni, è stato colpito all’addome e al braccio, ma sembra che non sia in pericolo di vita.La vittima si trovava in casa con la sua compagna, che è stata portata in caserma per essere interrogata come testimone.è una ex atleta, avendo partecipato alle Olimpiadi di Cortina nel 1956 nelle discipline di discesa libera, slalom e slalom gigante.