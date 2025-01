Ilfoglio.it - Venezuela al bivio, Maduro e Urrutia vogliono giurare entrambi

Manca ormai una settimana esatta alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente del. Nicolássi è dichiarato vincitore pur senza essere in grado di produrre i verbali che gli avevano chiesto anche governi amici come quelli di Messico, Colombia e Brasile. Ma anche Edmundo Gonzálezsi è dichiarato vincitore, in base ai verbali che invece l’opposizione ha presentato. Argentina, Canada, Costa Rica, Ecuador, Francia, Germania, Giappone, Italia, Panama, Perù, Regno Unito, Stati Uniti e Uruguay riconoscono lui. Senza riconoscere Gonzálezcome legittimo presidente Australia, Barbados, Belize, Bosnia- Erzegovina, Brasile, Cile, Colombia, Dominica, El Salvador, Georgia, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Kosovo, Marocco, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Paraguay, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Saint Cristopher e Nevis, Saint Lucia, Spagna, Suriname, Trinidad e Tobago, Ucraina, G7, Mercosur, Onu, Osa e Ue tuttavia non riconoscono i risultati ufficiali e chiedono un riconteggio.