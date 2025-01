Tpi.it - Usa, sospetto attentato a Las Vegas: per l’FBI l’autore si è suicidato “per motivi sconosciuti”

Matthew Alan Livelsberger, l’uomo trovato morto alla guida del pick-up della Tesla esploso davanti al Trump Hotel di Lasin un presuntoterroristico, si è“per”.“Abbiamo scoperto attraverso l’ufficio del medico legale che l’individuo aveva subito una ferita da arma da fuoco alla testa prima che il veicolo esplodesse”, ha dichiarato ieri sera in conferenza stampa lo sceriffo di LasKevin McMahill. “Matthew Livelsberger, 37 anni, di Colorado Springs, Colorado, è stato identificato come conducente del veicolo nell’indagine sull’esplosione”, ha aggiunto McMahill. “Il suo corpo carbonizzato era irriconoscibile”. Le autorità statunitensi, in attesa della conferma tramite le analisi del DNA, hanno infatti identificato Livelsberger dai documenti d’identità ritrovati sulla scena.