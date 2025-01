Spazionapoli.it - Pellegrini-Napoli, colpo di scena: spunta il piano di Manna, c’è un’idea chiara

Uno dei nomi in cima alla lista del mercato delè quello di Lorenzoildi. Lorenzoè uno dei nomi più gettonati in casaper quel che riguarda la sessione invernale di calciomercato. Giovannisa bene che in casa azzurra serve un centrocampista da inserire in organico, considerando anche l’uscita di Folorunsho diretto verso Firenze.I nomi che si stanno facendo in queste ore sono diversi: Jacopo Fazzini sembra sia diventato uno dei principali obiettivo, con Aurelio De Laurentiis che avrebbe aperto un canale di comunicazione anche con il presidente Corsi. La speranza è quella di convincere l’Empoli a cederlo subito, battendo anche la concorrenza di altri club come la Lazio.Fazzini, però, non sarebbe la reale priorità: secondo quanto riportato in queste ore dal Corriere dello Sport, ilavrebbe messo nel mirino Lorenzo, diventato un vero oggetto del desiderio.