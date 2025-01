Ilrestodelcarlino.it - Pellegrini bolognesi di nuovo in Terra Santa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nonostante il viaggio dello scorso giugno in, il primo dopo i fatti del 7 ottobre, avesse dimostrato che era possibile riprendere i pellegrinaggi, fonte di sostentamento decisiva per territori come Betlemme, nessuna altra iniziativa aveva replicato quella inaugurata dalla Arcidiocesi di Bologna e dalla Petroniana viaggi. Almeno fino a ieri mattina, quando la Chiesa del capoluogo emiliano-romgnolo ha organizzato il secondo pellegrinaggio di comunione e di pace. Il primo contò 160 partecipanti, questo una ventina, ma spirito e obiettivi sono gli stessi. Come anche la sua valenza simbolica. "Mi ha molto impressionato quando all’arrivo la guida palestinese che ci ha dato il benvenuto ci ha detto ‘bentornati: dopo il vostro pellegrinaggio del giugno scorso non ce ne sono stati più.