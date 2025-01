Tvplay.it - Milan, infortunio Leao: la notizia spiazza tutti

Leggi su Tvplay.it

Tiene banco l’diin casa. L’attaccante rossonero, fermo ai box per alcuni problemi muscolari, non prenderà parte alla sfida di Supercoppa contro la Juventus: occhio all’allarme per Sergio ConceicaoCome confermato da Sergio Conceicao nella conferenza stampa pre Juventus-di Supercoppa,non prenderà parte alla sfida a causa del recente ko muscolari.non ancora superato e occhio all’allarme per le prossime sfide. Lahato tifosi e addetti ai lavori, i quali si aspettavano un ritorno in campo dell’attaccante portoghese già dall’imminente sfida contro i bianconeri. Tuttavia, non è escluso chepossa ritornare a disposizione per l’eventuale finale contro l’Inter.: la(LaPresse) TvPlay.itRecupero molto improbabile già per l’ipotetica sfida del 6 gennaio, ma più realisticamente, infatti,potrebbe tornare a disposizione di Conceicao per la sfida della 20^ giornata di campionato e per la successiva sfida di recupero della 19^ giornata contro il Como.