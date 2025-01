Puntomagazine.it - Inquinamento, Auriemma (M5S): Ad Acerra situazione allarmante, tutela persone e territorio siano la priorità

: Ho presentato una ordine del giorno, bocciato dal Governo, per individuare le cause di continui sformanti che dei limiti consentici che si verificano da anniRoma 3 gennaio – “Un 2025 iniziato malissimo per ildiche si è aggiudicato il triste primato di città più inquinata della Campania nel 2024. Secondo il report di Legambiente, lo scorso anno sono stati 85 gli sforamenti rilevati dalle centraline dell’Arpac, il doppio del limite consentito per legge. Un dato preoccupante considerato appunto che il limite massimo annuale è di 35. Ho più volte lanciato l’allarme, sia da consigliere comunale sia da parlamentare, sull’dell’aria e sui continui sforamenti oltre i limiti consentiti che si verificano ormai da anni. Oltre a diverse interrogazioni, ho presentato inoltre un ordine del giorno bocciato dal governo, in cui abbiamo chiesto un tavolo tra Ministero della Salute, l’Arpac, l’Ispra e i medici Isde al fine di individuare le cause dell’dell’aria e dei continui sforamenti che oramai si registrano da oltre dieci anni.