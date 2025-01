Bergamonews.it - Desolazione, silenzio, atmosfera grottesca: l’Atalanta e la surreale esibizione in Arabia

Leggi su Bergamonews.it

Quando il Cesena è arrivato a Bergamo il 18 dicembre per giocare alle 18:30 un ottavo di finale di Coppa Italia dall’esito a dir poco scontato il Gewiss Stadium ha comunque superato la quota di 20mila spettatori. È una soglia al di sotto della quale dall’inizio della stagione la casa nerazzurra non è mai scesa: si credeva che, ad un orario non certo agevole, nel bel mezzo della settimana, la risposta non sarebbe stata in linea con il resto delle partite. E sarebbe stata la cosa più normale del mondo. Invece anche in quel caso la risposta del tifo bergamasco è stata l’ennesimo atto d’amore nei confronti della squadra che sta regalando soddisfazioni in serie.Ieri sera all’Al-Awwal Stadium di Riyadh per assistere alla semifinale di Supercoppa Italiana, ovvero, di una fase avanzata di un trofeo che si spartiscono le migliori squadre di un top campionato mondiale, di persone ce n’erano meno di 17mila, in uno stadio che ne contiene 25mila, più o meno quanti il Gewiss.