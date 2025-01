.com - Dalla Regione Lazio 3 mln e 730mila euro per porti Anzio, Formia, Terracina, Ponza e Ventotene

Laha annunciato un finanziamento complessivo di 3 milioni edestinato a potenziare il sistema portuale di cinque comuni:. L’iniziativa rientra in un piano di investimenti triennale, valido dal 2024 al 2026, che mira a migliorare infrastrutture strategiche per il territorio., un piano per la sicurezza e l’efficienzaI fondi stanziati saranno impiegati per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per garantire l’efficienza e la sicurezza delle aree portuali. Gli interventi previsti comprendono il miglioramento delle strutture esistenti e l’adeguamento delle infrastrutture alle normative vigenti, così da rendere inon solo più sicuri, ma anche più competitivi e funzionali per il trasporto e il turismo.