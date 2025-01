Bergamonews.it - Arriva l’Epifania: dove trovare gli ultimi mercatini in Bergamasca

Volgono al termine ie i villaggi di Natale in. Dopo una ricca presenza sul territorio, con tanti allestimenti di casette e stands in città e provincia, con l’arrivo delsiamo giunti agligiorni in cui poterli visitare.Nel lungo fine-settimana da venerdì 3 a lunedì 6 gennaio ce ne sono ancora diversi, con la possibilità diidee regalo spaziando fra prodotti gastronomici e artigianato.Ecco gli appuntamenti.BERGAMOSino al 6 gennaio sarà allestito il villaggio di Natale “Christmas Market” in Piazza Matteotti, nel cuore di Bergamo. Idi Natale regalano un’atmosfera natalizia all’insegna della magia e del buon gusto. Tante caratteristiche casette di legnopoterprodotti artigianali ed eccellenze enogastronomiche.Orari di apertura: da lunedì a mercoledì dalle 9 alle 20; da giovedì a sabato dalle 9 alle 22:30; domenica dalle 9 alle 21.