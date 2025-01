Tour di Ski 2025, Federico Pellegrino guida gli Azzurri in Val di Fiemme

Leggi su Ilfaroonline.it

E’ tutto pronto per la tappa finale delde Ski in Val di. L’Italia dello Sci di Fondo punta al podio con 14 atleti,ti da. Le gare da domani 3 gennaio, fino al 5 dello stesso mese.I convocati e il programma – Fonte fisi.orgPienamente confermato invece il gruppo di 14che ha completato la tappa pusterese: oltre a(nella foto NewsPower), saranno in gara venerdì Elia Barp, Simone Daprà, Paolo Ventura, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Lorenzo Romano, Giacomo Gabrielli e Martin Coradazzi per il settore maschile, Caterina Ganz, Anna Comarella, Federica Cassol e Nicole Monsorno per il femminile.Come detto il trittico della Val disi apre venerdì 3 gennaio con la sprint in classico: il turno di qualificazione è in programma a partire dalle 12:15, seguito dalle fasi finali alle 14:45.