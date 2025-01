Scambio Frattesi Pellegrini | cosa c’è di vero

Leggi su Ilnerazzurro.it

. La sessione del calciomercato invernale inizia oggi e, l’Inter, è già al centro di questa. A porre i nerazzurri subito sotto i riflettori è stato Davide, ritenuto da diversi giornali “infelice” a causa del suo scarso minutaggio e quindi pronto a lasciare l’Inter. Una telenovela a cui i tifosi nerazzurri si sono abituati ma che, questa volta, potrebbe avere un esito diverso, complice la possibilità di veder approdare a Milano un altro centrocampista, Lorenzo, ormai al capolinea con i colori giallorossi.: il possibile scenarioLa Roma già in passato aveva manifestato la volontà di voler riportare a casa il proprio gioiello, Davide, mai però riuscita nell’intento a causa dei diversi no dell’Inter.Dei no che adesso tentennano dinanzi a quello che potrebbe essere unodi prestiti a gennaio e fino a fine stagione, conche andrebbero così ad invertirsi le maglie con l’obiettivo di ritrovare entrambi il sorriso.