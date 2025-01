Pianetamilan.it - Quotidiani sportivi, le prime pagine: 2025 con Supercoppa e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre presentando la 'Final Four' dellaItaliana che prenderà il via questa sera, a Riyadh (Arabia Saudita), alle 20:00 ora italiana. All'Al-Awwal Park si sfideranno, nella prima semifinale, l'Inter di Simone Inzaghi e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Spazio, poi, al nuovo corso del Milan che, in panchina, presenterà in questoil portoghese Sergio Conceicao. Venerdì i rossoneri affronteranno la Juventus, nella seconda semifinale della, senza Rafael Leão. Ma l'ex allenatore del Porto ripartirà da Ismaël Bennacer, Christian Pulisic e da un nuovo assetto tattico, il 4-3-3. A proposito di Juventus: per ora Fikayo Tomori, difensore rossonero, dice di 'no' al trasferimento alla corte di Thiago Motta, ma i bianconeri restano alla finestra.