Migranti Erri De Luca | Norma che istiga all’omissione di soccorso in mare va sabotata

“Parole chiave per il 2025? Non ne conosco, ma conosco la parola serratura, che vuol dire tenere chiuso: è il regresso che vuol rinviare il rinnovo delle fonti energetiche”. A dirlo a LaPresse è lo scrittoreDe, che traccia con noi un bilancio del 2024 e guarda al nuovo anno per capire dove andrà il Pianeta. “Si continua a stare attaccati alla canna del gas e a trivellare pozzi ine in terra”. “Al mondo” per il 2025 “auguro di occuparsi della salute del Pianeta abusato dai suoi ospiti e investire nel suo risanamento”, spiega De. “All’Italia auguro di restare in disparte, di non mettere piede neanche da pedone sulla scacchiera delle opposte forze”.Desui: “Sanzionare salvataggidi, giusto sabotare”De, che è stato sotto processo (e poi assolto) per averto a ‘sabotare’ la Tav parla ancora di disobbedienza civile: “C’è un antico conflitto tra legalità e giustizia.