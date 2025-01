Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono trovato un po’ bloccato, devo dire la verità. Mi ero messo in testa di fare Lana Del Rey”: Liberato pubblica (in gran segreto) il nuovo album a Capodanno

“Miun po’la. Mi eroindiDel Rey.Dovevola vita vissuta, da dove cominciavo? Allora ho fatto un riassunto degli ultimi due anni della mia vita. Mipreparato un bello spliff (spinello, ndr), miavanti le foto dal telefono e ho cominciato a scrivere”. Lo spiega lo stessonel suobrano “‘O Diario” cosa abbia significato per lui ilIII”, appenato. L’artista è tornato più carico che mai e lo ha fatto, come al solito, sparigliando le carte della discografia e in barba a qualsiasi logica di marketing.Mentre tutti brindavano alanno a, quasi in punta di piedi, è uscito il disco con nove brani inediti.L’annuncio semplice è apparso sui social: “canta ancora”.