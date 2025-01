Oasport.it - La combinata nordica perde il treno della vetrina natalizia. Così, lamentarsi della poca considerazione mediatica diventa vittimistico!

È risaputo come larischi seriamente di essere esclusa dal programma dei Giochi olimpici a partire dal 2030, ponendo fine a una tradizione ultrasecolare. La disciplina fa infatti partefamiglia a Cinque cerchi sin dall’edizione inaugurale, ma è sull’orlo del baratro a causa di un appeal sul pubblico e di una varietà geografica sempre più bassi.Dal momento in cui il Cio, nel giugno 2023, ha posto il proprio ultimatum (o date un segnale di vita, oppure Milano-Cortina 2026 sarà la vostra recita finale) lasta tentando di uscire dalle sabbie mobili nelle quali si è cacciata tutta da sola. Proprio per questo, colpisce come si sia persa (l’ennesima) occasione di avere visibilità.Archiviata la tappa di Ramsau (conclusa sabato 21 dicembre), la Coppa del Mondo è destinata a tornare in azione solo il 18 gennaio! Questo significa lasciar scorrere le festività natalizie senza neppure un evento.