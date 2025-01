.com - Inter-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Inizia la Supercoppa italiana. A Riad, in Arabia Saudita, oggi, giovedì 2 gennaio, è in programma la prima semifinale tra, campione d’Italia, e l’, finalista dell’ultima edizione di Coppa Italia. Domani la seconda semifinale tra Juventus, vincitrice della Coppa Italia, e Milan, secondo classificato nella scorsa stagione di Serie A. Le due squadre arrivano in un ottimo momento di forma, con i bergamaschi in vista alla classifica di Serie A con 41 punti, a pari merito con il Napoli, e reduci dal pareggio per 1-1 contro la Lazio. Distante un solo punto, ma con la partita contro la Fiorentina da recuperare, c’è proprio l’, vittoriosa a Cagliari nell’ultimo turno 3-0. La sfida traè in programma oggi, giovedì 2 gennaio, alle ore 20. Ecco le(3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.