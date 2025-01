.com - Fiorentina: Valentini in panchina col Napoli. Ed è in arrivo Folorunsho

In vista della partita di sabato 4 gennaio 2025 contro il, Raffaele Palladino conta di recuperare Cataldi che ieri ha saltato l'allenamento perché febbricitante. Per il resto il gruppo appare al momento a disposizione. Possibile la convocazione anche dell'ultimo arrivato, il 23enne difensore argentino Nicolaspreso a parametro zero dal Boca Juniors: per lui la maglia numero 14 e un contratto fino al 2029L'articoloincol. Ed è inproviene da Firenze Post.