Ilrestodelcarlino.it - Botti, nessun ferito. Ma esplode la polemica: "Il divieto è stato ignorato"

Non si registra alcuna causa dei, durante la notte di Capodanno. Ma proprio come un petardo, laè comunque esplosa. E ha fatto rumore. Tantissimi, infatti, i messaggi che già alle prime ore del mattino hanno iniziato a incendiare i social, dove ben più di un modenese ha puntato il dito contro un Capodanno "all’insegna dei". C’è qualcuno che ha voluto ricordare come questi rappresentino un vero e proprio rischio per gli animali d’affezione, e una preoccupazione per i loro padroni, ma anche chi ha lamentato una mancata tranquillità nel girare per le strade: l’ordinanza emessa dal sindaco (e tuttora in vigore) è stata, secondo molti cittadini, del tutto ignorata. "Un rumore incessante di petardi mi ha accompagnata per tutta la notte – riavvolge il nastro una cittadina sui suoi social –.