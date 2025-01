Quotidiano.net - Borse europee contrastate tra volatilità e incertezze commerciali di Trump

Leprocedonodopo l'avvio di Wall Street. I mercati si muovono all'insegna dellamentre con un clima di incertezza per le mosse di Donald, in particolare sul fronte commerciale. Un contesto che impatta sull'andamento del cambio tra l'euro e il dollaro. In rialzo il gas, con lo stop dei flussi dalla Russia, e il petrolio. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. L'indice d'area Stoxx 600 sale dello 0,2%. In rialzo Londra (+0,8%) e Francoforte (+0,2%), In flessione Parigi (-0,2%) e Milano (-0,1%). Poco mossa Madrid (+0,04%). I listini sono appesantiti dalle auto (-0,9%) e dal lusso (-0,9%). Male anche le banche (-0,8%) mentre sono positive le assicurazioni (+0,3%). Toniche le utility (+1,6%), con il prezzo del gas che sale del 3,5% a 50,61 euro al megawattora.