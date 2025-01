Lettera43.it - Un’auto ha investito una folla a New Orleans: almeno 10 morti e 35 feriti

dieci persone sono morte e altre 35 sono rimaste ferite dopo che un veicolo halain Bourbon Street, nel quartiere francese di New, negli Stati Uniti. Lo riferisce la Cnn. Secondo le prime informazioni, nelle prime ore di mercoledì mattinahala gente a Bourbon Street a velocità elevata, prima che il conducente, a quanto affermano testimoni sul posto alla Cbs news, scendesse e iniziasse a sparare con un’arma. La polizia ha confermato che l’aggressore ha sparato e ferito due agenti, che sono in condizioni stabili. Non è chiaro se l’uomo sia stato fermato. Il capo della polizia Anne Kirkpatrick ha definito l’attacco un «atto terroristico». Sul caso indaga l’Fbi.BREAKING OVERNIGHT: At least 10 people are dead and about 30 others are injured after a vehicle struck a crowd on Bourbon Street early Wednesday, Newpolice and city officials said.