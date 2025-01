Pronosticipremium.com - Dov’é il vero Soulé? 2025 spartiacque per convincere Ranieri

La prima parte di stagione della Roma è stata decisamente al di sotto delle aspettative e solo dall’arrivo diin panchina sembra essere iniziata un’inversione di tendenza. Solo nelle ultime settimane del 2024 i giallorossi hanno lanciato qualche segnale positivo, che dovrà essere confermato fin da subito ad inizio gennaio. Tra risultati negativi e cambi d’allenatore che non hanno generato continuità, l’ambiente dalle parti di Trigoria è stato cupo ricco di tensione, con alcuni giocatori che hanno patito più di altri la situazione.Appare quasi scontato inserire tra le prime posizioni di questa immaginaria classifica Matias, che rappresenta una delle più grandi delusioni per la Roma. L’argentino è stato acquistato in estate con l’idea di essere il sostituto di Dybala, ma la permanenza della Joya lo ha portato a togliergli minutaggio visto che la zona di campo preferita dall’ex Frosinone è la stessa del connazionale.