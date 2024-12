Bergamonews.it - Scivola in ferrata sul Monte Ocone, muore escursionista 69enne

Sant’Omobono. L’allarme è scattato alle 14.16 di martedì 31 dicembre. Immediato l’intervento dell’elisoccorso per undi Sant’Omobono Terme che èto al torrione 11 dellasul.La caduta per ilè stata fatale. Il personale medico dell’elisoccorso hanno tentato di rianimare l’, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i tecnici del Soccorso alpino della stazione della Valle Imagna, oltre ai carabinieri che ora dovranno ricostruire le cause della drammatica caduta.Il corpo senza vita delè stato recuperato dai tecnici del Soccorso alpino della Valle Imagna e riportata a valle, in attesa del nulla osta del Magistrato di turno per la restituzione ai famigliari.Ladelè unadifficile, verticale, esposta e a tratti atletica.