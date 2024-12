Lettera43.it - Sanremo 2025, Serena Rossi co-conduttrice? Le indiscrezioni

Ancora nessuna ufficialità per quanto riguarda le co-conduttrici del Festival di. Nelle ultime ore, come riporta un retroscena di TvBlog, inizia a circolare un nuovo nome che si aggiunge così a quelli di Geppi Cucciari e Giulia De Lellis, con quest’ultima in lizza anche per il DopoFestival al fianco di Alessandro Cattelan. Si tratta di, star della tivù e del cinema italiano nonché protagonista della serie Mina Settembre, fra le fiction Rai più amate dal pubblico. Sebbene non ci siano ancora notizie concrete, l’indiscrezione si legherebbe a un’ipotesi circolata già all’inizio di dicembre che voleva i protagonisti delle grandi produzioni di viale Mazzini, da Alessandro Gassman a Matilde Gioli, al fianco del direttore artistico nelle varie serate. Carlo Conti annuncerà le co-conduttrici per il Festival verosimilmente nelle prime settimane di gennaio, come sempre al TG1.