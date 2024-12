Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic: “Conceicao porta carattere, è un vincente”. Poi un aneddoto

Leggi su Pianetamilan.it

Zlatan, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il, ha tenuto il discorso introduttivo in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore rossonero, Sergio. Per l'occasione, Ibra ha utilizzato queste parole per spiegare, a tutti quanti, i motivi per cui il Diavolo - dopo l'esonero di Paulo Fonseca - ha scelto di puntare sul suo connazionale, ex Porto. "È arrivato il momento di presentare il nuovo tecnico, Sergio. Motivi della scelta: una persona molto diretta,, è un. Ha avuto esperienza di entrare a metà campionato e ha fatto molto bene. Ha fatto grandi risultati al Porto. Ieri è arrivato e ha voluto subito la squadra in campo a lavorare. Il nostro lavoro è metterlo nella condizione di fare il meglio possibile.