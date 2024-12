Ilgiorno.it - In Lombardia l’anno nuovo porta il ritorno di neve e pioggia. Rompicapo Epifania: temperature in calo. E poi?

Milano, 31 dicembre 2024 –insi chiuderà nel segno del cielo azzurro, che accoglierà anche l’esordio del 2025. Ma attenzione: la svolta meteo è in agguato e promette di riresulla regione nei prossimi giorni. Cosa succederà e quando? Partiamo dalle previsioni meteo del bollettino di Arpaper domani e per il resto della settimana cheall’e alla fine delle feste. Le previsioni per domani mercoledì 1 gennaio Per oggi e per domani, 1 gennaio, il tempo sarà prevalentemente poco nuvoloso. Alta pressione in inverno significa però anche stabilità, ristagno di inquinanti e nebbie in pianura; dopo giornate con buona visibilità, si prevede un deciso peggioramento in val Padana e nelle valli del Centro con presenza di nebbie notturne a tratti anche fitte.