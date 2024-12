Terzotemponapoli.com - Di Vicino: “Raspadori? Il suo ruolo è seconda punta o trequartista, può essere ancora utile al Napoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giorgio Di, allenatore ed ex calciatore die Lecce. Queste le sue parole:Al momento ilè in vetta alla classifica insieme all’Atalanta. Secondo lei, è ilche ha ripreso a correre o l’Atalanta che ha rallentato?“Credo sia ilche ha ripreso a correre. Sta facendo un grandissimo campionato ed è in grande forma. Non so se potrebbe esserci spazio anche per altre squadre, oltre a queste due ed all’Inter. Il campionato italiano è molto difficile, e nulla è scontato. Ci sono squadre che possono recuperare o rallentare. Tutto può succedere, nonostante le distanze, però, sembrino significative. La Juventus è sempre da tenere d’occhio. È una società di alto livello con una grande storia.